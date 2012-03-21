Міліціянти знайшли втікачів із "Добра" у Барському районі

Працівники вінницької міліції розшукали двох 13-річних підлітків, які самовільно залишили дитячий притулок «Добро» в місті Вінниці.

Про це повідомила СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

У неділю, 18 березня, близько 12.00 години, двоє вихованців вінницького дитячого притулку «Добро» самовільно залишили виховний заклад та зникли в невідому напрямку. На пошуки дітей був задіяний весь особовий склад відділу кримінальної міліції у справах дітей області. Вже наступного дня втікачі були знайдені у одному з сіл Барського району. Хлопці були голодними та готувалися до скоєння крадіжки продуктів харчування та грошей з місцевого магазину.

Зі слів підлітків, вони залишили притулок для того, щоб здійснити свою мрію – поїхати до Києва подивитися тварин у зоопарку та покататися у метро. Оскільки у втікачів на омріяну подорож не було грошей, вони вирішили поїхати до Барського району, звідки родом один з хлопчиків, переночувати та роздобути грошей. Єдине, що спало підліткам на думку - вкрасти гроші з магазину.

На щастя, працівники міліції встигли розшукати підлітків та повернути їх у виховний заклад до того, як вони наважилися на скоєння злочину.