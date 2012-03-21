Стихійні сміттєзвалища у Вінниці практично ліквідовано

За останні п’ять років у Вінниці стало значно чистіше, і не лише у центральних частинах, а й на околицях. Майже зникли стихійні сміттєзвалища, побудовано нову систему вивезення твердих побутових відходів. Налагодження цього процесу відбувалось не один рік.

Як повідомляє Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради, спочатку було створено комунальне підприємство «ЕкоВін», яке на сьогоднішній день обслуговує 80% території міста, та придбано сучасні сміттєвози. Враховуючи те, що спеціальної техніки обмежена кількість, її робота побудована цілодобово. Вночі сміттєвози обслуговують територію ЖЕКів, а вдень вивозять ТПВ із приватного сектору. Окрім КУП «ЕкоВін», яке муніципальне і обслуговує найбільшу площу, вивезенням ТПВ займається ще три приватні підприємства.

Але попри те, що у місті вже налагоджена робота по вивезенню побутових відходів, частина вінничан намагається уникнути сплати за ці послуги. Деякі мешканці ще не уклали договори із підприємством, а деякі уклали, але коштів не сплачують. Щомісяця інспектори КУП «ЕкоВін» проводять відповідну роботу із боржниками, після якої половина одразу перераховує необхідну суму на рахунок підприємства. Ті, хто вперто не хоче платити за послуги з вивезення відходів, потрапляють у списки, які передаються в інспекцію по контролю за благоустроєм та санітарним станом міста і автоматично йдуть на розгляд адміністративної комісії. В результаті – вінничани, які не сплачують за вивезення твердих побутових відходів, сплачують штраф. Його мінімальний розмір для фізичних осіб становить 340 гривень, максимальна – 1360 гривень. Для юридичних осіб ця сума значно вища і сягає … грн. Саме стільки ризикують сплатити садові товариства, які на сьогоднішній день ще не уклали відповідних договорів на вивезення сміття зі своєї території.

Відповідно до Закону України «Про відходи», власники квартир, будинків чи земельних ділянок зобов’язані сплачувати за вивезення сміття. Це стосується і садових товариств, де у відповідності до законодавства навіть якщо людина не проживає на території товариства, а лише влітку обробляє ділянку землі, сплачувати за вивезення ТПВ вона зобов’язана. Через те, що в таких районах ще не врегульовано питання із вивезенням відходів, часто на їх околицях або просто вздовж доріг утворюються стихійні сміттєзвалища.

Це явище, завдяки налагодженій системі вивезення відходів, вже практично вдалось побороти у приватному секторі. Для того, аби відпрацювати оптимальний варіант обслуговування територій садових товариств, їх головам було запропоновано обговорити цю ситуацію у колі власників ділянок та будинків і визначитись, який варіант їм буде найзручнішим. До 20 березня вони мають прийняти рішення, яким чином налагодити процес вивезення відходів. «Зрозуміло, що власники садових ділянок не хочуть сплачувати кошти. Але є законодавство, відповідно до якого вони зобов’язані платити за вивезення сміття. Це означає, якщо ситуація не буде врегульована – ми будемо вимушені штрафувати садові товариства за порушення правил благоустрою міста», – говорить начальник інспекції по контролю за благоустроєм та санітарним станом м. Вінниці Василь Гайовик.



