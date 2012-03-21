У "Авангарді" танцюють на воді, а в "Маяку" вчать плавати немовлят

У кожного діючого басейна Вінниці – свої «фішки». Наприклад, у “лягушатнику” «Маяка» тренери вчать плавати немовлят. Зрозуміло, за присутності мам. Вважається, що, чим раніше дитина почне, тим більше у неї шансів навчитися класно плавати. Для здоров’я це також стає у нагоді. У басейн ПДЮ не пускають дорослих – його облаштовано спеціально для дітей. А у СК «Авангард» також нещодавно з’явились свої «родзинки».

– З цього року у нас почали проводити заняття з синхронного плавання, – сказав старший тренер з плавання спорткомплексу «Авангард», тренер ДЮСШ № 2 Вінницького міського спорткомітету Василь Федорончук. – Також в «Авангарді» почали діяти групи аквааеробіки (танці у воді). Вони допомагають жінкам скинути зайву вагу. Ці заняття у басейні більше нагадують не спорт, а фізкультуру.

Довідка «УНІАН». У МДЮСШ № 2 займаються плаванням близько 180 дітей. Є і безкоштовні групи, і платні (для початківців). Заняття проходять не лише на базі «Авангарду», але й в «Маяку». Також дітей навчають плаванню на базі Вінницького міського Палацу дітей і юнацтва імені Лялі Ратушної.