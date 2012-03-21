У мешканців області автомобілів побільшало на чверть

Автомобільний парк Вінниччини станом на 1 січня 2012р. нараховував трохи більше 309 тисяч автомобілів. Автомобілі, які є особистою власністю мешканців області, становлять 89% всього автопарку області. Їх загальна кількість становила майже 274 тисячі і в порівнянні з попереднім роком збільшилась на 24%.

Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.

У структурі транспортних засобів населення області найбільша частка припадає на легкові автомобілі – 82%, і в порівнянні з попереднім роком вона зменшилась майже на 3 відсоткових пункти.

У середньому на 1000 осіб постійного населення області припадає 139 одиниць легкового автотранспорту. По цьому показнику область посідає 14 позицію серед регіонів України.

Парк вантажних автомобілів населення області нараховує майже 31 тисячу транспортних засобів. У структурі вантажного парку по типу кузова переважають бортові (45%) та самоскиди (41%), а сідлові тягачі становлять трохи більше 14%.

Крім того, в особистій власності населення області знаходиться майже 9 тисяч моторолерів та мотоколясок.

Жителі області є власниками 79 тисяч мотоциклів вітчизняного та закордонного виробництва.