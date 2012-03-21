Екс-засуджений продав зброю невідомого походження

Працівники Чернівецького райвідділу міліції затримали на «гарячому» 48 – річного непрацюючого місцевого чоловіка, який за 1000 гривень продав своєму знайомому обріз гладкоствольної мисливської рушниці «ТОЗ». Як повідомив начальник Чернівецького райвідділу міліції Іван Костюк, до правоохоронців надійшла оперативна інформація,яка під час перевірки підтвердилася.

Про це повідомила СЗГ УМВС у Вінницькій області.

Затриманий, як з’ясувалося, раніше був неодноразово судимий за крадіжки та за злочини у сфері обігу наркотичних засобів. З його слів, обріз рушниці він знайшов на вулиці, а продати його вирішив через брак коштів. Справжнє походження зброї незабаром буде встановлено.

Наразі даний обріз вилучили і направили на дослідження. За цим фактом проводиться перевірка, в діях підозрюваної особи вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) . Законом передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.