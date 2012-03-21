Транспортна авіація перебазувалася з Вінниці

13:40, 21 березня 2012
Вінниця
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Проводиться раптова перевірка Генштабу

20 березня, відповідно до рішення начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України генерал-лейтенанта Володимира Замани, здійснено раптову перевірку бригад тактичної і транспортної авіації Повітряних Сил, дислокованих у різних регіонах України. В ході раптової перевірки спроможність авіації виду Збройних Сил України виконувати завдання за призначенням перевірила комісія Генштабу.

Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони України.

За словами командувача Повітряних Сил ЗС України генерал-полковника Сергія Онищенка, відповідно до плану раптової перевірки літаки з авіаційних частин винищувальної, бомбардувальної, штурмової і транспортної авіації, дислокованих на Полтавщині, Івано-Франківщині, Миколаївщині, Хмельниччині та Вінниччині здійснили перебазування з основних аеродромів з подальшим відпрацюванням визначених комісією завдань.

Слід зазначити, що під час перебазування авіації одночасно здійснювалося перехоплення повітряних цілей у складних умовах радіоелектронних перешкод, з виконанням завдань розвідки та виявлення наземних цілей.
До виконання завдань залучалися штатні екіпажі авіаційних з’єднань, в тому числі ті, які визначені до виконання завдань з антитерористичного забезпечення Євро-2012.

Особливу увагу під час перевірки було зосереджено на спроможності військової авіації діяти в умовах радіоелектронної протидії умовного противника, виконувати бойові застосування по наземних та повітряних цілях.

Зважаючи на це, льотчики виконували завдання зі стійким супроводженням радіотехнічних військ з моменту зльоту до посадки. Окрім того, в ході перевірки було здійснено марші автомобільної техніки з метою перевезення матеріально-технічних засобів на відстань більше 400 кілометрів.

За попередніми оцінками комісії, залучений до перевірки особовий склад з поставленими завданнями справився, а Повітряні Сили визначені як такі, що готові до виконання завдань за призначенням.
Як наголосив генерал-полковник Сергій Онищенко, загалом проведена перевірка дала змогу визначити реальний стан бойової готовності авіаційних з’єднань, перевірити стан готовності озброєння та військової техніки, рівень злагодженості органів управління.

 

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