Порошенко таки балотуватиметься на Вінниччині

Петро Порошенко прийняв рішення балотуватися по мажоритарному окрузі у Вінницькій області.

Про це “Главреду” повідомив народний депутат, голова комітету Верховної Ради по захисту свободи слова Юрій Стець.

"Він оголосив про свою участь у парламентських виборах саме як мажоритарник", - повідомив Стець.

"Знаю на 100%, принаймні, Порошенко буде брати участь у цих перегонах, і переконаний, що вінничани його оберуть, і жодні маніпуляції та уникають адмінресурсу цьому не завадять", - сказав Стець і додав, що економічному блоку Верховної Ради не вистачає досвіду і знань Петра Порошенка, Олександри Кужель та Віктора Пинзеника.

"Тому я вірю, що новий парламент завдяки приходу таких особистостей займати гідне місце в конфігурації гілок влади", - заявив він.