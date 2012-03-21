Сумлінні платники податків можуть "розслабитись"

Податковими органами області в 2011 році значно зменшено податковий тиск на приватних підприємців, особливо тих, хто сумлінно і своєчасно сплачує податки.

Про це повідомила на прес-конференції заступник голови ДПС у Вінницькій області Ілонна Заскіна.

Якщо в 2010 році було проведено 503 планові документальні перевірки приватних підприємців, якими додатково донараховано податків та застосовано фінансових санкцій на загальну суму 22,9 млн. грн., то в 2011 році – 315 планових перевірок або на 188 перевірок менше. Аналогічна тенденція спостерігається і в цьому році. В поточному році планових перевірок планується вдвічі менше, ніж у 2011. Кількість запланованих на січень-березень 2012 року перевірок суб’єктів господарювання – юридичних осіб скоротилась у порівнянні з відповідним періодом минулого року більш, ніж у два рази (зі 123 суб’єктів до 48).

Хоча, за словами Ілонни Заскіної, внаслідок зменшення перевірок спостерігається тенденція до того, що багато підприємців працюють в не зовсім правовому полі. Це в переважній більшості стосується тих, хто працюють у сфері торгівлі та громадського харчування.