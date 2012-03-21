Придністров’я хоче приєднатися до Єврорегіону «Дністер»

Два райони Придністровської Молдовської Республіки (Рибницький та Кам’янський) висловили намір приєднатися до Єврорегіону «Дністер».

Про це повідомив голова Ради Єврорегіону, голова Вінницької обласної Ради Сергій Татусяк. Дана пропозиція надійшла під час робочої поїздки С.Татусяка до Республіки Молдова 19-20 березня.

У поїздці його супроводжували начальник відділу зовнішніх зв’язків та промоції обласної Ради, директор Координаційного центру Єврорегіону «Дністер» Володимир Мережко, голова постійної комісії обласної Ради з питань євроінтеграції, міжнародного співробітництва та регіонального розвитку Олексій Гаврилов, президент Клубу ділових людей Надія Лисецька.

На думку Сергія Татусяка, приєднання Придністров’я до Єврорегіону «Дністер» цілком реальне і може дати новий поштовх для розвитку міжнародного співробітництва. Наразі Рада Єврорегіону вивчатиме це питання та вестиме консультації з придністровською стороною.

Крім того, уСорокському районі С.Татусяк провів виїзне засідання Ради Єврорегіону, а голова району і віце-голова Ради Єврорегіону «Дністер» Віктор Сеу ознайомив делегацію із господарською діяльністю Сороки. Вінничан поінформували про функціонування громадських організацій та міжнародних фондів на території Молдови. З метою обговорення питання щодо експортно-імпортних операцій між Вінниччиною та Молдовою, Сергій Татусяк зустрівся із представниками Торгово-промислової палати та підприємцями району, а також відвідав Сорокський бізнес-інкубатор.

Сергій Татусяк назвав візит до сусідньої країни ефективним, адже вдалося вирішити багато запланованих питань, а також поза планом робочих зустрічей.

– Я поінформував членів Ради єврорегіону про зроблені на сьогодні справи, здебільшого вони організаційного характеру. Так, наприклад, ми підготували офіційні листи на посольства країн Європи в Україні і наші вітчизняні дипломатичні місії у ЄС з пропозицією співпраці в рамках єврорегіону. Такі ж листи зі свого боку підготувала і молдавська сторона, – розповів Сергій Татусяк.

Він зазначив, що наразі єврорегіон активно приступив до роботи над напрацюванням проектів і програм, які реалізовуватимуться спільно українською та молдовською сторонами.

– Ми взяли швидкий темп у запуску Єврорегіону «Дністер» і не збавлятимемо його, – наголосив очільник євроорганізації.

Сергій Татусяк додав, що 26-28 березня у Брюсселі він інформуватиме про діяльність Єврорегіону «Дністер» та його плани на перспективу Асамблею європейських регіонів.

