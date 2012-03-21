Хедлайнери АРТПОЛЯ у Вінниці

22 березня у Вінницю приїздять відомі «музичні анархісти», що не визнають політичних копирсань, шоу-бізнесових миготінь та інших забруднювачів повітря. Щирі й невимушені діти гір, сонця і вітру – гурт «Перкалаба». Вінничанам гурт відомий із виступів на найбільшому відкритому фестивалі, який проходив на Вінниччині – АртПоле. А широка українська аудиторія щонеділі може почути легку невимушену музику «Перкалаби» у «Світському житті з Катею Осадчею». Найскандальніша оглядач світського життя погодила музичне оформлення своїх програм із «Перкалабою» ще у 2009 році – як зазначив продюсер гурту Олег Гнатів. З тих пір це є невимушеною музичною «затравкою» передачі.

Іванофранківський гурт має свій самоіронічний і безтурботний стиль — gutzul roots не залишає байдужою аудиторію в Києві, Варшаві, Берліні та Москві. Майже кожна ді-джейська вечірка Жені Гудзя з Gogol Bordello має в своєму плей-листі пісні Перкалаби. Відомий лондонський ді-джей Scratchy постійно ставить в своєму ефірі треки цього гурту. Перкалаба є постійним хедлайнером openair’а АртПоле.

Зустрітися із «Перкалабою» вінничани зможуть 22 березня, четвер, у Міському палаці мистецтв «Зоря».