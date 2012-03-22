Чи є українські достойники з літератури на Нобеля?

Книгарня «Є» запрошує Вас на дискусію «Де ти, український Нобелю?», яка відбудеться 27 березня. Початок – о 18:00.



Ще задовго до манії на Євробачення Україна прагла заявити собою на весь світ своїм не менш вагомим, ніж музика, надбанням. Протягом усього ХХ століття українці висувалися, недовисувалися і перевисувалися на Нобелівську премію з літератури, але так ніколи і не потрапили у фокус Шведської академії. Чому так сталося? І коли народиться потенційний нобелянт на нашій землі? Чи він уже давно народився?

Чи не найзапеклішу в історії «книгОглядів» дискусію проведе чи не найчисельніший склад диспутантів – письменники Дмитро Штофель та Катерина Калитко, і, звісно ж, двоє невгамовних борців за літературу – хто за яку – Олександр Вешелені та Василь Пастушина. Отже, як мінімум чотири кандидатури на Нобеля буде озвучено. А що скаже Слухацька Аудиторія?

Адреса книгарні «Є»: вул. Соборна, 89. Вхід вільний.

