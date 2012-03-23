В Немирівському відділі освіти списували гроші на харчі

Порушення, що призвели до втрат фінансових ресурсів, на загальну суму більш як 517 тис. грн виявили фахівці Держфінінспекції у Вінницькій області під час ревізії відділу освіти Немирівської райдержадміністрації. Ще до завершення контрольного заходу практично всі вони були усунені.

Зокрема, як повідомляє Держфінінспекція у Вінницькій області, протягом липня 2009 – грудня 2011 рр., посадові особи установи не за цільовим призначенням витратили більш як 386 тис. грн.

Недотримання бухгалтерською службою відділу освіти вимог чинного законодавства з питань оплати праці призвело до порушень на загальну суму 59 тис. грн.

Під час ревізії також виявлено факти оплати ремонтних робіт у завищених розмірах, покриття витрат спеціального фонду за рахунок загального, зайвого списання продуктів харчування – всього на суму більш як 70 тис. грн.

За недотримання вимог чинного законодавства на шістьох посадових осіб відділу освіти Немирівської РДА складено протоколи про адміністративне правопорушення. Про результати ревізії поінформовано правоохоронні органи.