Прокурор області побував на екскурсії в колонії № 86

Прокурор Вінницької області Олександр Мрихин відвідав Вінницьку виправну колонію № 86.

Під час візиту до Вінницької виправної колонії № 86 прокурор області Олександр Мрихин провів зустрічі із засудженими, ознайомився з роботою основних об’єктів установи, комунально-побутовими умовами утримання, організацією харчування, медико-санітарного обслуговування, а також організацією виробничого процесу та дозвілля засуджених.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області, того ж дня прокурор області особисто очолив перевірку додержання законів у слідчому ізоляторі Вінницької установи виконання покарань № 1, яку розпочав з обходу приміщень для приготування їжі, банно-прального комплексу, медичної частини та житлових камер.

На особистий прийом до прокурора звернулись в’язні зі скаргами щодо надмірно тривалого судового розгляду кримінальних справ та за роз’ясненням чинного кримінально-процесуального законодавства.