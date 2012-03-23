Сіяти на ділянці без проекту землеустрою не дозволять

Питання необхідності розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обгрунтування сівозмін та впорядкування угідь, було ключовим під час наради, яка пройшла в Бершадській райдержадміністрації за участі керівництва району, сільгоспвиробників, фермерів. В ході наради присутні ознайомились з основними підходами до розроблення проектів, основними розділами проектів.

Про це повідомили в Головному управлінні Держкомзему у Вінницькій області.

На необхідності розроблення проектів землеустрою до 01.01.2013 року - наголосив заступник начальника Головного управління Держкомзему у Вінницькій області Іван Пашкевич.

Як відомо, сказав він, з 1 січня 2013 року набуде чинності нова редакція ст. 55 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва без затверджених проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь передбачається накладення на громадян штрафів у розмірі від 50 до 100, а на посадових осіб – від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За використання земельних ділянок сільгосппризначення з відхиленням від зазначених проектів землеустрою розмір штрафу для громадян складатиме від 5 до 20, для посадових осіб – від 15 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

