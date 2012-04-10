Вінницький вокзал евакуювали через повідомлення про бомбу

Вчора ввечері, 9-го квітня, до вінницького відділення УМВС надійшло повідомлення про замінування залізничного вокзалу. Вибухонебезпечних речовин не виявили, повідомляють "20 хвилин".

Через декілька хвилин після дзвінка до місцевого УМВС вхід і вихід із вокзалу з обох боків (з Центрального входу та з входу з боку Тяжилова) заблокували правоохоронці.

“Розміновувати” вокзал приїхала спецмашина вибухотехнічної лабораторії, два пожежних авто та декілька авто міліції.

Вінничани, які прибули на вокзал, змушені були чекати потяг чи електричку біля вокзалу.

"Спочатку правоохоронці перевірили підземний перехід і нічого там не знайшли. Тож людей пустили через нього до дальніх колій, на які прибувають потяги", - повідомив начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій Вінницької міськради Олег Парфілов.

"Зараз працівники вибухотехнічної служби проводять обшук самого вокзалу. Думаю, ще трохи і закінчать. Як правило, для того, щоб оглянути приміщення такої площі, потрібно до двох годин часу", - додав він.

Вже о 21.45 вокзал повністю відновив свою роботу. Вибухонебезпечних речовин не виявили.