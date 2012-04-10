Наталя Добринська вчила робити зарядку півтисячі вінничан

За підтримки обласного відділення Національного олімпійського комітету України у Вінниці відбувся унікальний масовий оздоровчий захід. З нагоди Всесвітнього дня здоров’я на стадіоні зі штучним покриттям Центрального парку культури і відпочинку близько півтисячі дорослих вінничан одночасно робили зарядку під керівництвом олімпійської чемпіонки з легкоатлетичного багатоборства Наталі Добринської і інструктора Валентини Бондар.

Ініціатором заходу був голова Вінницької обласної державної адміністрації Микола Джига, великий прихильник та пропагандист здорового способу життя. Разом вправи робили його заступники, керівники та спеціалісти управлінь органів державної влади, медицини, освіти, культури, спорту, а також студенти. Фізкультурники побудувались у колони і услід за інструкторами копіювали рухи попереднього ряду.

Микола Джига подякував фізкультурникам за те, що вони прийшли.

– Сьогодні ми своїм прикладом привернули увагу вінничан до здорового способу життя, і нагадали, що спорт може замінить будь-які ліки. Але і в подальшому необхідно вести здоровий спосіб життя, у будь-якому віці займатися фізкультурою, – додав голова ОДА. – Сам я займаюся спортом систематично. Серед іншого, роблю оздоровчі вправи на стадіоні Центрального парку у вівторок, четвер та суботу, починаючи з 6-ї ранку. Пропоную приєднуватись до мене всім охочим. Додам, що зараз разом із спортивною спільнотою ми займаємось розширенням існуючих спортивних майданчиків – встановлюємо нові турніки, тренажери тощо.

Наталя Добринська визнала, що вперше вчила таку велику громаду оздоровчим вправам. Але із задоволенням погодилася би зробити це знову. Удома рекордсменка світу зарядку не робить – її замінюють щоденні масовані тренування.