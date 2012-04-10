КС сказав, що не можна і за списками, і по "мажоритарці"

Одна й та сама особа не може одночасно балотуватися у загальнодержавному багатомандатному і одномандатному виборчих округах на виборах до Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в оприлюдненому сьогодні рішенні Конституційного Суду України, прийнятому 5 квітня.

Рішення було ухвалено у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини п’ятої статті 52, абзацу другого частини десятої статті 98, частини третьої статті 99 Закону України „Про вибори народних депутатів України“ (справа про висування кандидатів у народні депутати України за змішаної виборчої системи).

Неконституційність зазначених положень Закону „Про вибори народних депутатів України“ автори клопотання обґрунтовували тим, що закріплене у частині п’ятій статті 52 цього закону положення, яким дозволено включати до виборчого списку кандидатів у народні депутати України одну і ту ж особу у загальнодержавному багатомандатному і одномандатному виборчих округах, не відповідає принципу верховенства права та не забезпечує реалізації засад справедливості й рівності у виборчому процесі.

На їхню думку, порядок висування кандидатів у народні депутати України та їх реєстрація системно пов’язані з процедурою встановлення результатів виборів у загальнодержавному багатомандатному та одномандатному виборчих округах, яка здійснюється у визначеному статтями 98, 99 Закону України „Про вибори народних депутатів України“ порядку. У цих статтях закріплено, що в разі, якщо під час встановлення результатів виборів Центральна виборча комісія виявить, що особа обрана народним депутатом України як за виборчим списком кандидатів у народні депутати України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, так і народним депутатом України в одномандатному виборчому окрузі, така особа вважається обраною народним депутатом України в одномандатному виборчому окрузі; у такому випадку Центральна виборча комісія приймає рішення про визнання її такою, що не набула депутатського мандата у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, та визнає обраним народним депутатом України наступного за черговістю кандидата у народні депутати України у виборчому списку кандидатів у народні депутати України від відповідної політичної партії. Суб’єкт права на конституційне подання вважає, що таке врегулювання встановлення результатів виборів не узгоджується з конституційним принципом рівного виборчого права.

Довідка УНІАН. Згідно з ч. 5 ст. 53 Закону „Про вибори народних депутатів України“, «Одна і та ж особа може бути включена до виборчого списку кандидатів у депутати від партії та висунута лише в одному з одномандатних виборчих округів в порядку висування партією або в порядку самовисування».Положення абзацу другого ч. 10 ст. 98 та третьої частини ст. 99 стосуються встановлення результатів виборів, якщо особа обрана депутатом як за виборчим списком у загальнодержавному окрузі, так і депутатом у одномандатному окрузі.