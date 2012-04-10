Олімпіада з Радіотехніки відкрила світові «Попових» нашого часу

3-6 квітня на базі Вінницького національного технічного університету проводився фінал Всеукраїнської студентської олімпіади з "Радіотехніки".

На змагання прибуло п’ятдесят учасників з більшості провідних вищих технічних закладів України. Вже вчетверте всеукраїнська олімпіада з радіотехніки відбувається саме у Вінницькому національному технічному університеті, завдяки старанням колективу кафедри радіотехніки та її завідуючому, голові журі Олімпіади д.т.н., проф. Осадчуку Олександру Володимировичу.

Метою проведення олімпіади є підвищення якості освітньо-кваліфікаційної підготовки фахівців-радіотехніків, створення умов для їх подальшого професійного зростання, пошук талановитої студентської молоді – технічної еліти нашої країни. На Всеукраїнській олімпіаді з радіотехніки юні фахівці демонструють свої знання з базових радіотехнічних дисциплін: «Основи теорії кіл», «Сигнали та процеси в радіотехніці», «Аналогові електронні пристрої», «Електродинаміка та поширення радіохвиль», «Цифрові пристрої та мікропроцесори». На думку учасників, чудове місто Вінниця та гостинні представники організаційного комітету вдало поєднали інтелектуальне змагання з змістовним культурним представленням регіону та університету. Змістовна екскурсійна програма та цікаві пропозиції проведення вільного часу заохочують до нових відвідин Вінниччини.

Логічним завершення заходу стало визначення переможців та нагородження їх цінними подарунками й сувенірними призами.

Переможцями Олімпіади стали в індивідуальному змаганні:

Перше місце – Коваленко Станіслав, Севастопольський національний технічний університет;

Друге місце – Тромсюк Володимир, Вінницький національний технічний університет та Потримай Едуард, Харківський національний університет радіоелектроніки;

Третє місце – Фабірковський Сергій, Національний університет "Львівська Політехніка", Маринін Микола – Національний технічний університет України "Київський Політехнічний Інститут", Паньків Володимир – Житомирський військовий інститут ім. С.П. Корольова Національного авіаційного університету.