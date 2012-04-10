Залізниця "побалує" вінничан на Великдень додатковими поїздами

Як повідомили УНІАН на ПЗЗД, зокрема, призначені поїзди:

№ 207/208 Київ - Ужгород, який відправиться 13 і 15 квітня;

№219/220 Київ - Івано-Франківськ, який відправиться 14 і 16 квітня;

№ 623/624 Київ - Кам'янець-Подільський - 13 і 15 квітня;

№ 157/158 Київ - Подільський для Могилева-Подільського - 12 і 16 квітня;

№ 152/151- № 154/153 Жмеринка - Київ - Вінниця - 12 квітня.

Нагадаємо, залізниці України на Новорічні і Різдвяні свята в 39 додаткових потягах перевезли 167,642 тис. пасажирів. В той же час, Державна адміністрація залізничного транспорту України заявляла, що додаткові поїзди для залізниць України є збитковими, оскільки їх наповненість не перевищує 50%.