Залізниця "побалує" вінничан на Великдень додатковими поїздами
10:48, 10 квітня 2012Вінниця
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Південно-Західна
Як повідомили УНІАН на ПЗЗД, зокрема, призначені поїзди:
№ 207/208 Київ - Ужгород, який відправиться 13 і 15 квітня;
№219/220 Київ - Івано-Франківськ, який відправиться 14 і 16 квітня;
№ 623/624 Київ - Кам'янець-Подільський - 13 і 15 квітня;
№ 157/158 Київ - Подільський для Могилева-Подільського - 12 і 16 квітня;
№ 152/151- № 154/153 Жмеринка - Київ - Вінниця - 12 квітня.
Нагадаємо, залізниці України на Новорічні і Різдвяні свята в 39 додаткових потягах перевезли 167,642 тис. пасажирів. В той же час, Державна адміністрація залізничного транспорту України заявляла, що додаткові поїзди для залізниць України є збитковими, оскільки їх наповненість не перевищує 50%.
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