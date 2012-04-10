З мешканців Жмеринки дерли за ліки не по-дитячому

12:10, 10 квітня 2012
Вінниця
0 0

Втрутився Антимонопольний комітет

  Вінницьке обласне територіальне відділення Комітету оштрафувало ТОВ «Перша допомога» (м. Жмеренка, Вінницька обл.) на 17 тис. грн за зловживання монопольним становищем.

Про це повідомила прес-служба АМКУ.

Як показало розслідування, товариство встановило економічно необґрунтовані роздрібні ціни на лікарські засоби у власній мережі аптек.

Відповідач припинив порушення та зобов’язався сплатити штраф до державного бюджету

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter