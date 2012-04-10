З мешканців Жмеринки дерли за ліки не по-дитячому

Втрутився Антимонопольний комітет

Вінницьке обласне територіальне відділення Комітету оштрафувало ТОВ «Перша допомога» (м. Жмеренка, Вінницька обл.) на 17 тис. грн за зловживання монопольним становищем. Про це повідомила прес-служба АМКУ. Як показало розслідування, товариство встановило економічно необґрунтовані роздрібні ціни на лікарські засоби у власній мережі аптек. Відповідач припинив порушення та зобов’язався сплатити штраф до державного бюджету

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