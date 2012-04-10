За вінницьку землю вторгували 2.8 млн. гривень

За І квартал 2012 року на території Вінницької області на первинному ринку продано 25 земельних ділянок несільськогосподарського призначення площею 2,14 га на суму 2,8 млн. грн.

Про це повідомив перший заступник начальника Головного управління Держкомзему у Вінницькій області Олексендр Королюк.

За словами посадовця, до бюджетів усіх рівнів від платної приватизації земель із врахуванням розстрочення платежів за минулі роки надійшло коштів у сумі 3,7 млн. грн., у тому числі до Державного бюджету – 375 тис. грн.

З початку року на території Гайсинського, Липовецького, Погребищанського та Шаргородського районів вже проведено 7 земельних аукціонів з продажу права оренди на земельні ділянки сільськогосподарського призначення та земель водного фонду загальною площею 246 га. Стартова ціна зазначених лотів становила 173 тис. грн. Ціна за яку придбано право оренди склала 320 тис. грн., що майже у двічі більше від початкової.

Всього з початку продажу земель державної та комунальної власності у Вінницькій області продано 2,69 тис. земельних ділянок на площі 2418,9 га, оцінених на суму більше 301,8 млн. грн. З них на аукціонах продано право на оренду 43-х земельних ділянок загальною площею 1011 га вартістю 1 млн. 157 тис.

До бюджетів усіх рівнів від платної приватизації земель із врахуванням розстрочення платежів за минулі роки надійшло коштів у сумі 298,8 млн. грн., у тому числі до Державного бюджету – 30,4 млн. грн.