Міністр назвав причину дороговартісності вантажних перевезень

Залучення до організації вантажних залізничних перевезень шести приватних експедиторських компаній стало одним із чинників зростання їх вартості через застосування цими експедиторами підвищувальних коефіцієнтів і плати за експедиторські послуги. Про це на зустрічі з представниками підприємств-вантажовласників повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко.

За словами міністра, на зростання вартості вантажних залізничних перевезень також вплинула плата за порожній пробіг вагонів, переданих на баланс державних вагонних компаній («власні вагони»).

«Додавання до тарифу плати за перевезення «власних вагонів» у порожньому стані призвело до зростання вартості перевезень на 10-14%. Іншим чинником зростання вартості перевезень, як встановила комісія, є залучення до організації перевезень 6 приватних експедиторських компаній, які застосовують в розрахунках додатковий підвищувальний коефіцієнт 1,3 і стягують плату за експедиторські послуги у розмірі 0,3%», - зазначив П.Порошенко.

Водночас, за інформацією Мінекономрозвитку, з початку 2012 року витрати вантажовідправників на транспортування продукції залізничним транспортом зросли на 30-50%, у зв`язку з чим на доручення прем`єр-міністра України була створена спеціальна комісія, яка перевірила обгрунтованість такого зростання.

П.Порошенко повідомив, що Мінекономрозвитку підготує проекти розпоряджень уряду, які дозволять «максимально спростити процедуру укладення договорів на вантажні перевезення залізничним транспортом і розробити прозору систему формування тарифів».