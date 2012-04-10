До 650-річчя битви на Синіх Водах проведуть наукову конференцію
Цьогоріч подільська громада відзначатиме 650-річчя битви на Синіх Водах.
Цій історичній події буде присвячено Наукову конференцію “Синьоводська битва 1362 року – визначальна подія в історії України”, яка відбудеться у м. Хмільник 23 – 24 квітня.
Про це йдеться у розпорядженні голови Вінницької ОДА Микола Джиги №170 від 3 квітня, яким визначено план заходів з підготовки і відзначення на Вінниччині Дня Українського козацтва та знакових подій національно-визвольної боротьби українського народу.
Відповідно до розпорядження, мають бути проведенні й інші заходи з відзначення битви на Синіх Водах.
А саме, засідання “круглих столів” на тему “Битва на Синіх Водах – історичні розвідки”, тематичні уроки в загальноосвітніх школах області на тему “Таємниця річки Сниводи” тощо. Вони пройдуть влітку – на початку осені.