До 650-річчя битви на Синіх Водах проведуть наукову конференцію

Цьогоріч подільська громада відзначатиме 650-річчя битви на Синіх Водах.

Цій історичній події буде присвячено Наукову конференцію “Синьоводська битва 1362 року – визначальна подія в історії України”, яка відбудеться у м. Хмільник 23 – 24 квітня.

Про це йдеться у розпорядженні голови Вінницької ОДА Микола Джиги №170 від 3 квітня, яким визначено план заходів з підготовки і відзначення на Вінниччині Дня Українського козацтва та знакових подій національно-визвольної боротьби українського народу.

Відповідно до розпорядження, мають бути проведенні й інші заходи з відзначення битви на Синіх Водах.

А саме, засідання “круглих столів” на тему “Битва на Синіх Водах – історичні розвідки”, тематичні уроки в загальноосвітніх школах області на тему “Таємниця річки Сниводи” тощо. Вони пройдуть влітку – на початку осені.