Вінницьким громадам пропонують позмагатись за швейцарські гроші

З метою поширення досвіду та практик впровадження децентралізованої моделі водопостачання у Вінницької області в рамках обласного Конкурсу розвитку проектів територіальних громад Вінницької області спільно з Швейцарсько-український проектом "Підтримка децентралізації в Україні" (DESPRO) досягнуто домовленості про проведення додаткового Конкурсу проектів із впровадження/вдосконалення децентралізованої моделі водопостачання на рівні сільських громад.

Про це повідомило Головне управління економіки Вінницької облдержадміністрації.

Протягом 2012 року DESPRO гарантує співфінансування проектів сільських громад загальною кількістю до 6 проектів на загальну суму до 1440 тисяч гривень (до 240 тисяч гривень на один проект) на умовах та у відповідності до «Положення про конкурс проектів із впровадження/вдосконалення децентралізованої моделі водопостачання на рівні сільських громад».

Фінансування з Фонду Конкурсу на реалізацію проектів сільських громад щодо впровадження децентралізованої моделі водопостачання пердбачено у розмірі до 300 тисяч гривень (до 50 тисяч гривень на один проект, усього - до 6 проектів).

Зазначено, що під час підготовки проектів необхідно передбачити співфінансування за рахунок територіальних громад не менше 5% від загальної суми проекту.

Проекти подавати або надсилати поштою відповідно до термінів за адресою Дирекції Конкурсу: 21100, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 7, кімн. 825. (Головне управління економіки облдержадміністрації) з поміткою “На Конкурс”.

Контактні особи: Ратушняк Інесса Анатоліївна, Мартьянов Максим Петрович, тел.: (0432) 66-14-26.