Обіцяні МОЗом новенькі швидкі Вінниччина в березні не отримала

З метою забезпечення лікувально-профілактичних закладів Вінницької, Дніпропетровської, Донецької областей та міста Києва автомобілями швидкої медичної допомоги за бюджетною програмою "Розвиток служби екстреної медичної допомоги (придбання медичного автотранспорту) у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві", МОЗ у 2011 році було виділено 200 млн грн.

Про це повідомила Прес-служба МОЗ України.

Згідно з додатковими угодами до договорів із постачальниками спеціалізованого атотранспорту, поставки автомобілів передбачались ще у березні цього року. Наразі поставки автомобілів не відбулися.

За невиконання умов договору Міністерство охорони здоров'я розпочало претензійну роботу. Також до постачальників направлені відповідні листи. Наскільки це пришвидшить справу прогнозувати важко.

Як йдеться в офіційному повідомленні МОЗ України, за результатами проведених торгів було укладено договір з ТОВ "Крас" на закупівлю 216 автомобілів для екстреної швидкої медичної допомоги типу В (Автомобіль швидкої медичної допомоги PEUGEOT Boxer), ціна за одиницю - 649 800,00 грн. без ПДВ, загальна суму договору - 140 356 800,00 грн.(без ПДВ), а ТОВ "Горал" на закупівлю 70 реанімобілів типу С (Автомобіль швидкої медичної допомоги на базі FORD TRANSIT), ціна за одиницю - 850 000,00, загальна сума договору - 59 500 000,00 грн (без ПДВ).