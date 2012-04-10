З Дністровського водосховища спустять трохи води

З метою покращення санітарно-епідемічного стану на питних водозаборах Одеської області і створення оптимальних умов для нересту риби у пониззі Дністра Держводагентством буде здійснюватися екологічний попуск з Дністровського водосховища.

Про це повідомив прес-центр Міністерства екології та природних ресурсів України.

Завтра відбудеться відповідне засідання Міжвідомчої комісії з питань встановлення режиму роботи Дністровського водосховища на квітень 2012 року.

Терміни проведення та обсяги цих попусків залежать від гідрометеорологічної обстановки та фактичної водності Дністра. Регламент попуску щорічно розглядається на засіданнях Міжвідомчої комісії (при Держводагентстві) за участю всіх заінтересованих організацій України і Молдови. Погоджують його всі учасники водогосподарського комплексу - водогосподарські, рибогосподарські, природоохоронні організації, органи державного управління та підприємства енергетики басейну Дністра.

Одним з головних завдань Дністровського водосховища є захист від шкідливої дії вод під час формування та проходження повені та паводків на Дністрі, що формуються у гірський частині Карпатського регіону і мають велику амплітуду підйому та спаду рівнів води.

Завдяки здійсненню екологічних попусків забезпечуються оптимальні умови нересту риби у Нижньому Дністрі і дністровських плавнях та задовільна якість води у пониззі Дністра (зокрема у районі Біляєвського водозабору м. Одеси).

Довідка. Дністровське водосховище створене у 1981-1987 роках за проектом інституту «Укргідропроект». Відповідно до проекту, створ гідровузла розташований за 677,7 км від гирла річки Дністра, вище по течії від м. Могилів-Подільський.