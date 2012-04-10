На базі Немирівської ЦРЛ відкрито відділення гемодіалізу

«Відкриття такого медичного відділення допоможе врятувати життя не одному вінничанину та розвантажить відділення гемодіалізу обласної лікарні ім. М.Пирогова, яке працює у чотири зміни» - сказав голова обласної державної адміністрації Микола Джига під час урочистого відкриття сателітного відділення амбулаторного гемодіалізу центру нефрології та діалізу ВОКЛ ім. М.І.Пирогова на базі Немирівської ЦРЛ, яке відбулось 10 квітня, - повідомляє управління у справах преси та інформації Вінницької ОДА.

Як відзначив Микола Джига , віднині для отримання життєво необхідного планового лікування не потрібно їхати до обласного центру. До того ж лікуватись тут зможуть пацієнти не лише Немирова, а й прилеглих районів. Саме цим забезпеченоо наближення медичних послуг до людей.

«Це дуже затратна технологія лікування хвороби ниркової недостатності, але іншого в світі поки що немає. А кількість хворих, на жаль, зростає» - відзначив головний лікар обласної клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова Олександр Жупанов.

Для функціонування відділення були проведені ремонтні роботи загальною вартістю 1 500 000 грн.; закуплено устаткування, як побутове, так і медичне, на 200 000 грн., введені необхідні штатні посади. В рамках надання благодійної допомоги обласний Центр гемодіалізу отримано 6 апаратів „ Штучна нирка”, та система водопідготовки фірми „Gambro”.

На квітень 2012 року у Вінницькій області методом програмного гемодіалізу лікується 145 хворих, на перитонеальному діалізі 36 хворих, трансплантовану нирку мають 25 осіб.

У всьому світі люди з ХНН перебувають на державному забезпеченні, тому що витрати на їх лікування дуже значні. Лікування одного хворого методом гемодіалізу обходиться державі близько 100 000 грн. в рік.

Слід зазначити, що на обліку у Вінницькій області перебуває 1576 пацієнтів, які мають хронічну ниркову недостатність різних стадій. Початкова стадія – 863 хворих, прогресуюча стадія – 334 хворих, термінальна стадія – 379 хворих. Також, щорічно, виявляється близько 10 – 12 хворих з вперше виявленою нирковою недостатністтю в термінальній стадії.

Гемодіаліз – це застосування апарату „штучна нирка” для позаниркового очищення організму від азотистих шлаків, нормалізації кислотно-лужного та електролітного стану.

У Вінницькій області до 1992 року не було апаратів „штучної нирки” і хворі з ХНН помирали, не маючи змоги отримувати належне лікування.

З 1992 року на базі Вінницької ЦРЛ було відкрито відділення гемодіалізу.

З 1 березня 1998 року відділення гемодіалізу було переведено в ВОКЛ ім. М.І. Пирогова.

З 2008 року створений Центр нефрології та діалізу, в якому надається високоспеціалізована допомога пацієнтам з гострими та хронічними хворобами нирок.

Протягом 2011 року у відділенні гемодіалізу проходили лікування 140 пацієнтів.