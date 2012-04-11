Вінничани повезуть чарку і шкварку до Києва

Вінниччина завтра, 12 квітня, візьме участь у Великодньому ярмарку в м. Києві.

Про це на нараді в ОДА повідомив голова обласної державної адміністрації Микола Джига, - повідомляє управління у справах преси та інформації держадміністрації.

Ярмарка пройде в Голосіївському районі на вул. Маршала Конєва (в межах вулиць Вільямса та Ломоносова). В заході візьмуть участь 62 одиниці автотранспорту із різних районів Вінниччини. Залучаються майже усі підприємства переробної промисловості, зокрема, з виробництва м’ясних та ковбасних виробів, яєць, цукру, олії, молокопродуктів, хлібобулочних та макаронних виробів, борошна, яблук, крупи, меду, сиру тощо. Усі м’ясомолочні продукти перевозитимуться в автомобілях з сучасним холодильним обладнанням.

На ярмарці споживачам запропонують різноманітні продукти харчування з усіх регіонів Вінниччини. Продукція реалізовуватиметься за цінами на 10-15% нижчими, ніж у роздрібній торговельній мережі.

Також голова облдержадміністрації наголосив на необхідності дотримання задіяним транспортом безпеки руху та на ціновій політиці, яка в свою чергу повністю має задовольняти пересічного споживача.