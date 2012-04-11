Запальний зять порізав тестя ножем

З’ясування відносин між колишніми зятем та тестем закінчилося сваркою та ножовим пораненням. Посварившись за чаркою горілки, молодий чоловік вдарив батька колишньої дружини ножем у груди.

Як повідомив СЗГ УМВС у Вінницькій області, інцидент стався в одному із сіл Козятинського району. На місце події одразу виїхали працівники міліції та швидка допомога, яких, як з’ясувалося, викликав сам підозрюваний.

Пораненого чоловіка доправили у району лікарню, де йому надали невідкладну допомогу і провели операцію. Лікарі врятували життя потерпілому і наразі його стан стабільний.

Кривдника працівники міліції затримали і порушили кримінальну справу.

Як повідомив начальник Козятинського райвідділу міліції Олег Будьківський, підозрюваний виявився 34 – річним жителем Житомирської області. У родину своєї колишньої дружини чоловік навідується час від часу, щоб зустрітися з малолітнім сином. Жінка, як стало відомо, проживає в одному будинку з батьками.

Наразі підозрюваний стверджує, що господар почав ображати свою дружину за столом і він лише зробив йому зауваження. Це, в свою чергу, спровокувало бійку, під час якої молодий чоловік схопив зі столу кухонний ніж.

Наразі за даним фактом порушили кримінальну справу за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу (Умисне тяжке тілесне ушкодження). За такий злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.