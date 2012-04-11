У погребищенській школі №6 знайшли мінометну міну

Вчора, 10 квітня о 10:25 на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини №26 міста Погребище від директора загальноосвітньої школи №6 станції Погребище надійшло повідомлення про виявлення на території навчального закладу вибухонебезпечного предмету часів Другої світової війни.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

По прибуттю на місце події було встановлено, що знайдено 82-міліметрову мінометну міну. Виявив її у підсобному приміщенні школи техпрацівник, який набирав вугілля.

Місце події до приїзду піротехнічної групи Територіального управління МНС у Вінницькій області взяли під охорону працівники міліції. Згодом група розмінування знешкодила боєприпас у безпечному місті. Як потрапила міна до навчального закладу, з’ясовують фахівці.

До речі, на Вінниччині це вже другий цьогоріч випадок, коли у вугіллі в школах знаходили подібні небезпечні предмети. А загалом в області з початку року виявлено та знешкоджено вже 52 боєприпаси.