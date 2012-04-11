У змаганнях пам'яті професора Козловського перемогли кияни

У вінницькому Лісопарку пройшов відкритий чемпіонат області пам’яті заслуженого тренера України, професора Юрія Козловського та чемпіонат Центральної ради фізкультурно-спортивного товариства (ФСТ) «Колос» з легкоатлетичного кросу.

– Професор Козловський трагічно загинув у 1999 році, – нагадав президент Вінницької обласної федерації атлетики Олександр Мендусь. – Починаючи з 2000 року, у Вінниці відбуваються його меморіальні змагання. Юрій Козловський виховав зірок світового рівня. Наприклад, майстра спорту міжнародного класу (МСМК) з марафонського бігу, срібного призера Ігор Доброї Волі Миколу Табака; МСМК, члена збірної СРСР з марафону 80-х років, переможця Кубку Радянського Союзу, чемпіона всесвітньої Універсіади Івана Ковальчука; МС, неодноразового чемпіона та призера чемпіонатів СРСР з бігу на середній дистанції Анатолія Недибалюка.

Змагання пройшли за підтримки Вінницького обласного відділення Національного олімпійського комітету України, яке виділило медалі і грамоти. Спонсори надали цінні подарунки призерам, а загальну організацію взяли на себе обласна федерація легкої атлетики, Центральна та обласна ради ФСТ «Колос». На старт вийшли близько 100 учасників з дев’яти областей України. Серед них були і діти, і юніори, і жінки, і ветерани. Бігли різні дистанції – від 500 метрів до 8 кілометрів.

Найкращі результати показали спортсмени з Київщини та Вінниччини, які домінували у командному заліку ЦР ФСТ «Колос». У підсумку командну «пальму першості» здобули кияни – 183 очка. Вінницька область набрала 162 очки, Полтавська – 95.