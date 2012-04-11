У велопробігу до Всесвітнього дня здоров'я взяли участь навіть малюки

У Вінниці відбувся велопробіг, присвячений Всесвітньому дню здоров’я. Учасники подолали такий маршрут: міськрада – вул. Соборна – Хмельницьке шосе – просп. Юності – вул. Келецька – вул. Пирогова – вул. Соборна – міськрада.

Стартували 86 учасників, всі дістались фінішу. Очолював групу срібний призер Олімпіади–2000, дворазовий чемпіон світу Сергій Чернявський.

Велосипедистів супроводжували машини ДАІ і «швидкої допомоги». Проводжав і зустрічав спортсменів голова міськспорткомітету Сергій Краєвський. Він же нагороджував учасників грамотами і призами.

У заході взяли участь дорослі і підлітки. Найменшими учасниками були у 7-річний Матвій і 5-річна Ганна Волинці. Вони проїхали дистанцію разом зі своїм батьком Олексієм. Сиділи разом з ним на велосипеді – спереду і ззаду від нього.

За словами Олексія Волинця, він почав брати кататися на велосипеді дітей, коли їм виповнилося 2 ... рочки.