На Вінниччині невпинно зменшується поголів'я худоби

Подоляни не хочуть тримати вдома худобу. А з огляду на незначний відсоток поголів'я у великих тваринницьких комплексах, наразі не вдається стабілізувати його кількість на теренах області.

Так, згідно з даними Головного управілння статистики у Вінницькій області, станом на 1 квітня 2012 року на Вінниччині нараховується 341,5 тис. голів ВРХ. Проти торішнього показника на відповідну дату зафіксовано приріст поголів'я на 0.6%. Втім, це не стосується кількості корів, - 175,9 тис. голів, яких поменшало на 1%.

З незначним плюсом Вінничина вийшла за підсумками І кварталу по поголів'ю кіз та овець — 50,3 тис. голів, що на 5,7% більше, аніж торік. Втім, ані вівці, ані кози погоди в тваринницькій галузі області не роблять.

Зі свинями справи й зовсім невеселі. Проти торішнього 1 квітня поголів'я зменшилось на 36% до 368,2 тисяч “рил”.

Цікаво, що попри оптимістичні звіти про нарощування обсягів виробництва продукції великих виробників птиці, поменшало проти торішнього й це поголів'я. Станом на 1 квітня статистики нарахували на Вінниччині 8651,9 тис. птиці, а це 96,7% від торішнього.