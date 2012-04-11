Вінницька школа-гімназія № 6 стане доступною для всіх

Громаді міста Вінниця представлено загальноміський благодійний проект «Школа – доступна для всіх». Проект ініційований міською громадською організацією «Союз старшокласників лідер» і БФ «Подільська громада», який знайшов підтримку та позитвне схвалення департаменту освіти Вінницької міської ради, видатних кільтурних та педагогічних діячів, а також громади міста Вінниця.

- Основною метою цього благодійного заходу є створити умови для повноцінного навчання дітей з обмеженими функціональними можливостями разом зі своїми однолітками у школі-гімназії № 6, - говорить директор БФ "Подільська громада" Андрій Дручинський. – Загальна сума проету коливається в межах 500 тисяч гривень, ці кошти необхідні для того, щоб облаштувати ліфтову шахту, встановити ліфт, організувати індивідуальні санітарні кімнати, а також кабінет індивідуальної фізкультури. Плануємо, що проект можна буде презентувати вже 1 вересня 2013 року. Щиро сподіваємось, що громада мобілізується і активно долучиться до цієї справи. Якщо ж коштів не вистачатиме, ми звернемося до Вінницької міської ради та міжнародних організацій.

За словами директора департаменту освіти Вінницької міської ради Володимира Буняка, вибір школи-гімназії № 6 невипадковий, оскільки зовнішня архітектура та можливість внутрішньої площі школи дозволяють встановити зовнішній ліфт та організувати додаткові приміщення для особливих дітей.

- Ця акція надзвичайно важлива, в першу чергу, для міської громади, - зазначає голова правління БФ «Подільська громада» Віктор Бронюк. – Це і можливість згуртуватися заради доброї справи.

Активісти «Подільської громади» розробили спеціальні Сертифікати, в яких посвідчуватиметься ім’я особи, що зробила благодійний внесок. У такий спосіб через спілкування можна буде пишатися тим, що ти маєш статус Людини з добрим серцем і передавати цю естафету іншим – однокласникам, співробітникам тощо.

Для усіх бажаючих внести свою дещицю добра в будь-якому грошовому вимірі, у місті діє понад 40 терміналів «Кредитпромбанку» червоного кольору з логотипом БФ «Подільська громада». Такі термінали розташовані в приіміщенні Вінницької міської ради, торговельних комплексах, ЖЕКах, школах, туристичних фірмах, РАЦСі. Наразі планується встановити ще до 15-ти терміналів. Кошти на благодійний рахунок можна перерахувати без комісії, після виїмки з терміналів вони акумулюватимуться на - спеціальному рахунку БФ «Подільської громади».

- Я вважаю, що це тільки початок, - переконана голова ГО «Гармонія» Раїса Панасюк. – Я думаю, що інклюзивна освіта буде впроваджена в кожній вінницькій школі. І це буде зручність, адже дитина відвідуватиме школу біля свого дому. Це будуть перші кроки показати, що наше суспільство стало толерантнішим. Надзвичайно важливо, що до цього проекту долучається не окрема структура, а кожен житель громади. Особливо – діти, які перейматимуться цією акцією, переповідатимуть іншим.

За даними міського департаменту охорони здоров’я, 313 дітей шкільного віку здобувають освіту в домашніх умовах. З метою інтеграції дітей в навчально-виховний процес визначені базові заклади для впровадження інклюзивного та інтегрованого навчання, в яких частково або повністю інтегровані понад 100 дітей (12 дітей в ДНЗ в групах загального розвитку, 21 – займається в гуртках ПДЮ).

- Я з 1 по 4 клас навчалась вдома, - говорить учениця ЗОШ № 33 Олександра Берегута. – Тепер я маю можливість відвідувати школу. Для мене важливо, що я можу спілкуватись з ровесниками, а відтак – я забуваю про власвні проблеми – фізичне обмеження.

Вінницька школа-гімназія № 6 вже зробила свій перший внесок. «І нехай сума 2370 гривень, зібрана нами, поки недостатньо велика, але це свідомий внесок кожного школяра, і це тільки початок», - констатував президент школи-гімназії № 6 Ігор Кобися.