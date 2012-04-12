На Південному Бузі відбувся 100-кілометровий марафон

Пройшли марафонські перегони на катамаранах, байдарках і каяках (одиночні байдарки) на 100 кілометрів по Південному Бугу. Спортсмени долали маршрут «Вінниця – Тиврів – Сокілець».

Боролися зі стихією 103 марафонці, у тому числі і жінки у складі змішаних екіпажів на катамаранах -«четвірках». Серед учасників був і дворазовий срібний призер Олімпійських Ігор з плавання, учасник 4-х Олімпіад Павло Хникін.

Всього стартували 32 плавзасоби. На них пливли марафонці з Вінниччини, Києва, Черкас і Молдови. Стартували від водно-веслувальної станції «Спартак» у напрямку Сабарова. Там спортсмени несли свої плавзасоби понад 100 метрів – обходили дамбу ГЕС. Після чого продовжили шлях по річці до Тиврова (50 км), де зупинилися на ночівлю.

На другий день марафону треба було подолати шлях до Сокільца, який також дорівнював приблизно 50 км. Ця ділянка дистанції має пороги і швидку течію. Виникає загроза травмуватися. Тому всі марафонці були в захисних шоломах і наколінниках.

У підсумку серед чотиримісних катамаранів переміг київський екіпаж, який подолав дистанцію за 10 год. 50 хв. Вінницький екіпаж «Меридіан» – на 2-у місці.

У категорії двомісних катамаранів кращим був вінницький екіпаж «Меркурій» – 13 годин 16 хв. Серед двомісних байдарок переміг екіпаж «Сютур» (м. Бельци, Молдова) – 10 год. 17 хв. Він найпершим дістався фінішу серед усіх плавзасобів.