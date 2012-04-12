Школярі Вінницькій області виконають стрільби з бойових АК-74

Напередодні отримання атестата про загальну середню освіту школярі Вінниччини виконають стрільби з бойових АК-74 у рамках навчальної програми з предмету "Захист Вітчизни".

Про це повідомляє Департамент преси і зв'язків із засобами масової інформації Міністерства оборони України.

За словами комісара Вінницького міського об'єднаного комісаріату полковника Ельхана Солтанова, виконання вправ зі стрільби стало можливо завдяки ініціативі Вінницького обласного військового комісара полковника Геннадія Долгашова.

Практичні вправи з вогневої підготовки в рамках шкільного предмета "Захист Вітчизни" будуть проводитися протягом десяти днів у трьох районах області. Зокрема, на базі 31-го Навчального авіаційного центру Повітряних Сил Збройних Сил України, яка дислокується в Гайсині