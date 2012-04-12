Рятувальники в зачиненій квартирі знайшли померлу жінку

09:47, 12 квітня 2012
Вінниця
0 0

Страшна знахідка

Вінницькі рятувальники в зачиненій квартирі знайшли померлу жінку. Страшна знахідка була виявлена, коли   10 квітня до МНС  телефоном надійшов виклик з проханням допомогти міліціонерам відчинити двері квартири по вулиці Квятека в обласному центрі.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Як з’ясувалося, 64-річна господарка помешкання другий день не виходила на зв’язок з рідними.

У присутності працівників міліції та сина пенсіонерки рятувальники відчинили вхідні двері і побачили на ліжку померлу жінку.
Причину смерті встановлюють фахівці.
 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter