Рятувальники в зачиненій квартирі знайшли померлу жінку
09:47, 12 квітня 2012Вінниця
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Страшна знахідка
Вінницькі рятувальники в зачиненій квартирі знайшли померлу жінку. Страшна знахідка була виявлена, коли 10 квітня до МНС телефоном надійшов виклик з проханням допомогти міліціонерам відчинити двері квартири по вулиці Квятека в обласному центрі.
Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.
Як з’ясувалося, 64-річна господарка помешкання другий день не виходила на зв’язок з рідними.
У присутності працівників міліції та сина пенсіонерки рятувальники відчинили вхідні двері і побачили на ліжку померлу жінку.
Причину смерті встановлюють фахівці.
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