Вінницькі рятувальники в зачиненій квартирі знайшли померлу жінку. Страшна знахідка була виявлена, коли 10 квітня до МНС телефоном надійшов виклик з проханням допомогти міліціонерам відчинити двері квартири по вулиці Квятека в обласному центрі.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Як з’ясувалося, 64-річна господарка помешкання другий день не виходила на зв’язок з рідними.

У присутності працівників міліції та сина пенсіонерки рятувальники відчинили вхідні двері і побачили на ліжку померлу жінку.

Причину смерті встановлюють фахівці.

