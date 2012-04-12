У Вінниці розіграється драма про Македонського
13:40, 12 квітня 2012Вінниця
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Лірики Transcendent’a
Едвард Галстян і Валерій Марценюк виступатимуть у Вінницькому Домі поета Лірики Transcendent’a (Вишенька, бібліотека № 13, пр-т Космонавтів, 39).
14 квітня 2012, субота, 13:00 – 15:00.
Едвард Галстян з віршованою драмою "Олександр Македонський" та Валерій Марценюк, що презентуватиме твір "містика і реальність".
А також читання усіма бажаючими своїх доробків!
Вхід вільний!
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