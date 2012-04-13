Від Вінниччини надійшло понад півмільярда гривень

Понад мільярд гривень (1008,9 млн.грн.) мобілізували податківці Вінниччини до бюджетів усіх рівнів протягом перших чотирьох місяців нинішнього року. Це більше, ніж на 10%, перевищує показник січня-березня минулого року. Трохи більше половини – близько 545 мільйонів - надійшло до Державної скарбниці. Це на 9,2% більше січня-березня 2011р. Місцеві бюджети отримали понад 463 мільйони, що на 14% перевищує фактичні торішні надходження січня-березня.

Як зазначили в Управлінні прогнозування, аналізу, обліку та звітності ДПС у Вінницькій області, завдяки злагодженій роботі структурних підрозділів органів державної податкової служби області, вдалося забезпечити приріст надходжень по податку на додану вартість - на 26,4% (+46,7 млн.грн.), податку з доходів фізичних осіб - на 11,6% (+35,5 млн.грн.), платі за землю - на 24,8% (+12,8 млн.грн.), єдиному податку для суб’єктів малого підприємництва – на 54,5% (+8 млн.грн.).

В галузевому розрізі найбільші суми податків до бюджетів усіх рівнів надійшли від підприємств промисловості. Їх частка надходжень у загальному обсязі становить 34,9%. Питома вага надходжень від підприємств, що займаються виробництвом електроенергії, газу та води склала 13,1%, торгівлі – 7,6%, транспорту та зв’язку – 5,6%, будівництва – 3,2%, операціями з нерухомим майном, орендою, інжинірингом та наданням послуг підприємцям – 3,7%.

Домінуюче положення в структурі надходжень Зведеного бюджету від підприємств промисловості належить харчовій галузі, доля якої дещо перевищує 76%. При цьому найбільшу питому вагу (майже 75%) в цих надходженнях займають надходження від підприємств лікеро-горілчаної промисловості.