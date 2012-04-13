Від Вінниччини надійшло понад півмільярда гривень
До Державної скарбниці
Понад мільярд гривень (1008,9 млн.грн.) мобілізували податківці Вінниччини до бюджетів усіх рівнів протягом перших чотирьох місяців нинішнього року. Це більше, ніж на 10%, перевищує показник січня-березня минулого року. Трохи більше половини – близько 545 мільйонів - надійшло до Державної скарбниці. Це на 9,2% більше січня-березня 2011р. Місцеві бюджети отримали понад 463 мільйони, що на 14% перевищує фактичні торішні надходження січня-березня.
Як зазначили в Управлінні прогнозування, аналізу, обліку та звітності ДПС у Вінницькій області, завдяки злагодженій роботі структурних підрозділів органів державної податкової служби області, вдалося забезпечити приріст надходжень по податку на додану вартість - на 26,4% (+46,7 млн.грн.), податку з доходів фізичних осіб - на 11,6% (+35,5 млн.грн.), платі за землю - на 24,8% (+12,8 млн.грн.), єдиному податку для суб’єктів малого підприємництва – на 54,5% (+8 млн.грн.).
В галузевому розрізі найбільші суми податків до бюджетів усіх рівнів надійшли від підприємств промисловості. Їх частка надходжень у загальному обсязі становить 34,9%. Питома вага надходжень від підприємств, що займаються виробництвом електроенергії, газу та води склала 13,1%, торгівлі – 7,6%, транспорту та зв’язку – 5,6%, будівництва – 3,2%, операціями з нерухомим майном, орендою, інжинірингом та наданням послуг підприємцям – 3,7%.
Домінуюче положення в структурі надходжень Зведеного бюджету від підприємств промисловості належить харчовій галузі, доля якої дещо перевищує 76%. При цьому найбільшу питому вагу (майже 75%) в цих надходженнях займають надходження від підприємств лікеро-горілчаної промисловості.