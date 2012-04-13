У Вінниці створили 11 нових ОСББ

З початку року у Вінниці створено 11 нових об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

Про це повідомив директор департаменту житлового господарства Вінницької міської ради Сергій Кушнір.

За словами посадовця,створення ОСББ стає серед городян щоразу популярнішим. Скажімо, лише минулого року до міського Ресурсного Центру підтримки ОСББ звернулося297 мешканців та ініціативних груп.

Станом на 11 квітня у Вінниці 236 багатоквартирних будинків вже створили ОСББ. З них 39 об’єднань створені 2011 року. Кількість квартир, власники який ввійшли до ОСББ перевищила вісім тисяч.

59 ОСББ вже навіть встигли приватизувати прибудинкову територію.