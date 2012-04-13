На Вінниччині сформовано Громадську раду при ДПС у області

В обласному центрі відбулися установчі збори з формування Громадської ради при ДПС у області.

Про це повідомляє відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПС у області.

До ініціативної групи з підготовки установчих зборів надійшло 11 заяв від громадських організацій, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі Громадської ради. На засіданні сформовано склад Громадської ради, обрано голову, заступника, лічильну комісію та секретаря.

Головою Громадської ради при ДПС у області знову став голова правління Вінницького обласного об’єднання організацій роботодавців Петро Кузнєцов, його заступником обрали очільника територіального відділення АППУ у області Юрія Захарчука. Також новообрані члени ради обговорили Положення про Громадську раду при ДПС у області та план заходів на 2012 рік. На засіданні розглядалися підсумки роботи Громадської ради при ДПА в області та питання співпраці податкової служби з громадськими організаціями.