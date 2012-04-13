На Вінниччині сформовано Громадську раду при ДПС у області

09:41, 13 квітня 2012
Вінниця
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У новому складі

В обласному центрі  відбулися установчі збори з формування Громадської ради  при ДПС у  області.

Про це повідомляє відділ взаємодії із  ЗМІ та громадськістю ДПС у області.

До ініціативної групи з підготовки установчих зборів надійшло 11 заяв від громадських організацій, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі Громадської ради. На засіданні сформовано склад Громадської ради, обрано голову, заступника, лічильну комісію та секретаря.

Головою Громадської ради при  ДПС у області знову став голова правління  Вінницького обласного об’єднання організацій роботодавців Петро Кузнєцов, його заступником обрали очільника територіального відділення АППУ у області Юрія Захарчука. Також  новообрані члени ради обговорили Положення про Громадську раду при ДПС у області та план заходів на 2012 рік. На засіданні розглядалися підсумки роботи Громадської  ради  при  ДПА в області  та питання співпраці податкової служби з громадськими організаціями.

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