У Вінниці підготують ще 100 управителів - менеджерів будинків

Департамент житлового господарства Вінницької міської ради спільно з Ресурсним Центром підтримки ОСББ протягом 2012 року планують підготувати ще близько ста менеджерів-управителів будинків для вінницьких об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

Про це повідомив директор Департаменту Сергій Кушнір.

За словами Сергія Кушніра, протягом минулого року завершено спільну роботу з Вінницьким Національним технічним університетом зі створення навчального курсу для управителів – менеджерів будинків ОСББ.

Протягом 2011 року відповідні сертифікати отримали 20 управителів ОСББ.

Наразі зі 236 створених у Вінниці ОСББ 155 самостійно утримують свої житлові комплекси та здійснюють фінансово-господарську діяльність.