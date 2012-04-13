Вакцин від сказу на Вінниччині побільшає

Міністерство охорони здоров’я України додатково закупило вакцину проти сказу.

Як повідомили УНІАН у відомстві, в Україні значно зросла кількість звернень до лікарняних закладів людей, яких покусали тварини, відтак і зросло використання антирабічної вакцини

Як повідомляв головний ветеринарний інспектор Вінницької області Григорій Сидорук, протягом 2011 року із 39 спеціально забитих лисиць, які мали підозру на сказ, 31 була хвора. Це підтверджено лабораторними дослідженнями Вінницької ветеринарної клініки.

Лікарі стверджують, що свійські тварини у селі заражаються від скажених лисиць, які біжать на село. Зокрема, в січні цього року зафіксовано випадок в Барському районі, с.Попівці, де в приватному господарстві від сказу загинула корова віком 12 років.

У МОЗ зазначили, що препарату закуплено на 20% більше, ніж торік. Це дасть змогу отримати певну кількість антирабічної вакцини впродовж місяця та використовувати її до моменту надходження всіх вакцин, які будуть закуплені після проведення тендерних процедур на 2012 рік, наголосили у МОЗ.

Відповідно до Закону України „Про захист населення від інфекційних хвороб”, вакцини для проведення обов`язкових щеплень та вакцина проти сказу закуповується централізовано за кошти державного бюджету. Цим законом також передбачена можливість закупівлі вакцин для проведення щеплень за епідемічними показаннями за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством, у випадку загострення епідемічної ситуації у регіоні по окремому інфекційному захворюванню, поінформували у відомстві.