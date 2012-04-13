Внаслідок аварії дідусь помер у кареті «швидкої»

Вчора в місті Вінниця сталася потрійна дорожньо-транспортна пригода, у якій постраждало двоє чоловіків. У кареті «швидкої допомоги» один з потерпілих помер.

Аварія трапилась приблизно о 8.30 годині ранку біля кінцевої зупинки трамваю «Електромережа».

Про це повідомляє СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

За попередніми даними, 30-річний водій автомобіля «Аudi А4», рухаючись у напрямку Гніванського шосе, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з автомобілем «Daewoo Lanos», за кермом якого знаходився 76-річний пенсіонер, житель Вінницького району.

Внаслідок удару автомобіль «Daewoo» зіштовхнувся з вантажівкою «ГАЗ 4301», яка рухалася у попутному з ним напрямку.

Внаслідок ДТП водій автомобіля «Daewoo» від отриманих тілесних ушкоджень помер у кареті «швидкої допомоги» по дорозі у лікарню. Його 41-річний син, який також знаходився у автомобілі в якості пасажира, госпіталізований до реанімаційного відділення вінницької лікарні.

Як повідомили в слідчих органах, за фактом скоєння ДТП порушена кримінальна справа за ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Водій автомобіля «Ауді» затриманий в порядку ст. 115 КПК України.

Проводиться перевірка.