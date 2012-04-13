Мер Вінниці оприлюднив свою декларацію про доходи

Відповідно до чинного законодавства вищі посадовці держави та органів місцевого самоврядування повинні оприлюднити свої декларації про доходи в термін до першого травня. Дехто вже почав це робити. Вінницький міський голова Володимир Гройсман теж вирішив не відкладати із оприлюдненням своєї декларації про доходи за минулий рік.

Як відомо, мер Вінниці до того, як був обраний міським головою, займався підприємницькою діяльністю і є фінансово самодостатньою людиною, чого ніколи не приховував. Згідно з декларацією, його дохід за 2011 рік склав 724 тис. грн., з яких 109,7 тисячі - заробітна плата, 612 тисяч - дохід від надання майна в оренду, решта - прописані у графах «дивіденди, проценти» та «дарунки, призи, виграші». На банківських рахунках міського голови зберігається 232,5 тис. грн.

Про це повідомляє Департамент у справах ЗМІ та зв'язків з громадськістю Вінницької міської ради.

У розділі «Нерухоме майно» жодних змін немає: у власності родини мера перебуває 91,5 сотки землі, два житлових будинки та інше нерухоме майно загальною площею 2156 квадратних метрів.

У відомостях про транспортні засоби зазначено, що Володимир Гройсман володіє автомобілем «Toyota Land Cruiser», а члени його родини - «Volkswagen Touareg».

Утримання та обслуговування майна обійшлися сім'ї мера у 209 тис. грн.

Дохід членів родини Володимира Гройсмана торік склав 415,9 тис. грн., переважно від підприємницької діяльності. На банківських рахунках членів сім'ї зберігається 12,5 тисяч грн.

Загалом дохід Володимира Гройсмана і членів його сім'ї за минулий рік збільшився у порівнянні з 2010-м на 83 тисячі грн. (сукупний дохід за 2010-й становив 1 млн. 57 тис. грн., за 2011-й - 1 млн. 140 тис. грн.).

