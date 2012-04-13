У Вінниці розшириться мережа пришкільних таборів

5 червня у вінницьких школах стартує робота пришкільних таборів. Табірна зміна триватиме два тижні і охопить на 500 дітей більше ніж минулого року і на тисячу - ніж позаминулого. Всього до літнього відпочинку у такий спосіб буде залучено 4 тисячі школярів. Зміни відбудуться і в програмі відпочинку, в яку будуть введені цікаві розважальні заходи та екскурсії у формі квестів та флешмобів.

Протягом двох літніх тижнів вінницькі школярі зовсім з іншим настроєм відвідуватимуть школу. Після довго навчального року тут не потрібно писати, читати, запам'ятовувати, відповідати на запитання вчителів та боротись за гарні оцінки. Влітку тут все по-іншому - весело та цікаво. І з кожним роком все більше вінницьких учнів мають можливість відвідувати таку «іншу» школу. І це літо не виняток - таборів знову побільшає, їх буде працювати 26 (минулого року 23). І приймуть вони на 500 дітей більше ніж торік.

Про це повідомляє Департамент у справах ЗМІ та зв'язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Організація двотижневого пришкільного відпочинку - не просте завдання. Потрібно скласти цікаву програму, і не з точки зору дорослих, а цікаву саме для дітей. Тому ще після минулорічної зміни школярі заповнили анкети, щоб допомогти дорослим з'ясувати, що найбільше хочуть діти під час літнього відпочинку. А ще участь у підготовці до табірної зміни беруть шкільні лідери, які по собі знають, чим цікаво займатись влітку, а чим ні. Окрім цього, шкільні лідери хочуть цього року спробувати себе у ролі вожатих і вже зараз готуються до цього.

Протягом двох табірних тижнів усі чотири тисячі дітей відвідають аквапарк. Це найбажаніший вид розваг серед школярів. Також діти знову будуть спілкуватись із пожежниками та працівниками Державтоінспекції. Буде й багато нових заходів, яких минулого року не було в програмі пришкільних таборів. Учні будуть вчитись робити гімнастику для очей, що для сучасних дітей важливо, адже вони багато часу проводять за комп'ютерами; восьмикласники будуть вчитись надавати невідкладну допомогу; викладачі провідних вінницьких танцювальних студій навчатимуть маленьких вінничан танцям; а відомі спортсмени проводитимуть у школах ранкові зарядки та виховні години, під час яких на власному прикладі показуватимуть, що великі досягнення - це реально, якщо наполегливо над собою працювати. А ще школярі гратимуть у боулінг та інтелектуальні ігри. На сьогодні розробляються умови міжшкільних ігор, призери яких поїдуть на екскурсію за межі Вінниці в одне з цікавих місць України.

В минулорічному анкетуванні школярі висловлювали також побажання розширити коло екскурсій, тому в програмі пришкільних таборів їх побільшало. Але відвідини музеїв не обмежаться розповідями екскурсоводів, школярі будуть знайомитись із подіями та відомими особистостями минулої Вінниці з допомогою квестів та флешмобів.

Вперше на базі чотирьох вінницьких шкіл буде створено культурно-мовне середовище, в якому учні «підтягнуть» свої знання з англійської (у ЗОШ №1, 23 та 30) та польської мов (ЗОШ №12). «Батьки, які хочуть, щоб діти удосконалювали свої навички спілкування англійською або польською мовами, можуть подавати заяви саме в ці школи. Тут будуть працювати волонтери та вчителі англійської або польської мов, і більшість заходів будуть відбуватись на іноземних мовах, - розповідає заступник міського голови Валентина Балицька. - Створення такого мовного середовища є логічним продовженням проекту «Спілкуймося англійською», який було започатковано в усіх школах з початку цього навчального року».

В програмі пришкільних таборів буде й багато інших цікавих заходів. Серед нових заходів акція "Один день з життя бібліотеки" (творчі майстерні гуртківців ЦБС та концертна програма учнів шкіл естетичного виховання); цикл інтерактивних заходів «Повітря, сонце і травиця в лузі - ось найкращі наші друзі"; інтерактивні вікторини "Паспорт та Кодекс маленького вінничанина"; акція "Спорт майбутнього" (ознайомлення дітей із популярним напрямком вуличного спорту - street workout); цикл тренінгів щодо формування здорового способу життя та інше. Будуть в програмі і минулорічні заходи, які сподобались дітям, серед яких різноманітні творчі майстерні, програма «Медіація однолітків», заняття для дітей з ортопедичною патологією та багато іншого. А ще цьогоріч, як і хотіли школярі, у таборах буде більше солодощів та фруктів.

«Окрім того, традиційно діти з незахищених і соціально вразливих категорій будуть відпочивати на морі у Скадовську. Планується, що цього літа на оздоровлення на узбережжя Чорного моря поїде 210 чоловік, - говорить Валентина Балицька. - Також ми продовжуємо програму оздоровлення обдарованих дітей, які стали переможцями всеукраїнських та інтернет-олімпіад. Вони будуть відпочивати у так званій «літній» школі».