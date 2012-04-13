Вінниччину на Великдень охоронятимуть 1500 стражів порядку

На Великдень близько 1500 вінницьких правоохоронців будуть забезпечувати охорону громадського порядку.

Про це повідомляє СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

З 14 до 16 квітня особовий склад працівників УМВС у Вінницькій області переведений на посилений варіант несення служби. Також охороняти громадський спокій у містах та селах будуть військовослужбовці внутрішніх військ МВС України та члени громадських формувань.

Як повідомив заступник начальника УМВС України у Вінницькій області Микола Бокша, питання належного забезпечення охорони громадського порядку та безпеки громадян під час проведення масових заходів перебуває на постійному контролі керівництва УМВС. На території Вінницької області розташовано 886 культових православних споруд. За попередніми даними, масові заходи будуть проходити біля 704 храмів Вінниччини. У всіх цих місцях працівники міліції будуть забезпечувати охорону громадського порядку.