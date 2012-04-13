"Вінницьких зубрів" від ліквідації врятували … вкладники МММ

На прес-конференцію з питань проблем вінницького баскетболу завітали директор міської спеціалізованої СДЮСШОР Роман Смєшной, президент обласної Асоціації баскетболу Сергій Бєлобородов і … представник МММ-2011 у Вінниці Євгеній Дьомкін.

У першу чергу йшлося, як вдалося зберегти від ліквідації чоловічу команду вищої ліги “Вінницькі зубри”. Цей колектив пропустив 4 виїзних тури у чемпіонаті України, після чого його було знято з розіграшу. Але нещодавно після звернення до керівництва Федерації баскетболу України “Зубрів” поновили у чемпіонаті (перший випадок в історії українського баскетболу!). Було враховано, що вінницька команда на високому рівні грала у вищій лізі протягом 12 років, неодноразово була призером.

Як розповів Євгеній Дьомкін, вінницьку команду від повної ліквідації врятувала соціальна мережа МММ-2011. 12,5 тисячі вінницьких вкладників скинулися по гривні і таким чином “Зубри” отримали кошти на завершення цьогорічного чемпіонату.

Як повідомив Роман Смєшной, для гідної участі у вищій лізі чемпіонату України (поки що “Зубри йдуть останніми) команді потрібно 800 тисяч гривень на рік.

Нині ж, за його словами, з міського бюджету “Зубрів” фінансувати припинили, а з обласного бюджету на дві баскетбольні команди вищої ліги (жіночу “Блискавки” і чоловічу “Зубри”) загалом виділяють лише 100 тисяч гривень. Тож “Зубри” шукають спонсорів, без яких в наступному сезоні ніяк не обійтись.