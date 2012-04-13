Віниччина на крок ближче до фіналу Всеукраїнського фестивалю ДЮП

Закінчився кущовий етап фестивалю Дружин юних пожежників у Вінницькій області, в якому приймали участь команди, що стали переможцями спочатку на шкільному, а потім і на районному етапах.

Про це повідомляє Управління Держтехногенбезпеки у Вінницькій області.

Під час виступів юні пожежники показували досить багато цікавих, іноді юмористичних номерів, свої знання та кмітливість, старанність та наполегливість. Тому журі, серед яких були і представники Управління Держтехногенбезпеки у Вінницькій області, було досить важко визначити переможців, адже на наступний етап можуть потрапити лише 11 команд. Проте учасники настільки гарно виступали, що судді запросили ще одну, дванадцяту команду. Мова йде про юних рятувальників Оратівського району. Хоча вони і не посіли призового місця на зональних змаганнях, але їхній виступ не залишив байдужими присутніх. Їхні костюми були одними з найяскравіших на фестивалі, а реп на пожежну тематику змусив задуматися кожного про важливість дотримання правил пожежної безпеки.

А на зональних змаганнях у місті Теплик команду, яка претендує на перше місце, визначити не змогли, отже, дві команди з Тростянецького та Чечельницького районів поділили між собою друге місце.

Запам’ятався виступ команди Гайсинського району, яка окрім запальних танців, що подарували глядачам атмосферу справжнього свята, виявила свою підготовленість у вигляді яскравих плакатів та цікавого сюжету. Особливо ця команда зацікавила всіх на конкурсі «Домашнє завдання». Вони у пісенному форматі розповіли про основні правила безпеки по тематиці «Євро 2012».

«На пройденому етапі, команди представили себе достойно, але сподіваємося, що вони і надалі будуть радувати нас своїми веселими й оригінальними виступами, — каже заступник начальника Управління — начальник відділу державного пожежного нагляду, дізнання та ліцензування В’ячеслав Міщук. — Всі учасники показали досить гарний рівень підготовки, але найкращу команду ДЮП Вінницької області буде визначено на обласному етапі фестивалю, який відбудеться з 23 по 25 квітня на базі аварійно-рятувального загону спеціального призначення Територіального Управління МНС у с. Якушинці Вінницького району».