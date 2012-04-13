Вінницькі письменники ініціювали озеленення Ірпеня

З ініціативи вінницьких письменників цієї весни розпочато омолодження парку Будинку творчості в Ірпені. Для цього вінничани привезли велику партію саджанців дерев та кущів.



Разом з робітниками Будинку творчості того дня саджали дерева та кущі голова Національної спілки письменників України Віктор БАРАНОВ, відповідальний секретар НСПУ Володимир БАРНА, очільник вінницьких письменників Михайло КАМЕНЮК, головний редактор журналу «Вінницький край» письменник Петро ГОРДІЙЧУК, київський літератор Іван КОКУЦА та інші.

Було висаджено калиновий та березовий гаї, також їстивні каштани, голубі ялинки, тополі та горіхи. Саджанці зі свого розсадника передали та відтранспортували до Ірпеня давні друзі письменників з колективу комунального підприємства «Вінницяоблагроліс». На «польовій нараді» в Ірпені було обговорено також питання відновлення тепличного та підсобного господарств Будинку творчості, які свого часу були тут традиційно сильними.

«Своїм «зеленим десантом» ми хочемо заохотити колег з інших областей виявляти господарську кмітливість, ініціативність та зацікавленість у примноженні і збереженні спілчанського майна, а не уповати на державну «манну небесну», яка здебільшого буває примарною», - заявив письменник Михайло КАМЕНЮК, один з ініціаторів цього заходу.